Kommentar zum Arbeitgebertag : Unter der Oberfläche brodelt es

Kanzler Olaf Scholz (SPD, links) und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger am Dienstag in Berlin. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Meinung Berlin Politik und Wirtschaft waren selten aufeinander so angewiesen wie vor Beginn dieses Krisenherbstes. Die Kritik der Arbeitgeber am Kurs der Ampel wird daher eingebettet in freundliche, aufmunternde Worte, doch viele verzweifelte Unternehmer sind mit der Regierung unzufrieden. Das ist verständlich, aber überwiegend unfair.