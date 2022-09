Bauern kamen mit Traktoren, umgedrehte Fahnen : Prunk und Protest am Prinsjesdag

Demonstranten, die die niederländische Flagge aus Protest gegen die Regierungspolitik falsch herum tragen. Begleitet von lautstarken Protesten hat sich die niederländische Königsfamilie am traditionellen Prinsjesdag dem Volk präsentiert. Foto: dpa/Peter Dejong

Den Haag Der traditionelle Festtag in Den Haag steht deutlich im Zeichen der Krise. Auch ein in letzter Minute angekündigter Energiepreis-Deckel ändert dies nicht.

Zum ersten Mal nach zwei Pandemie-Jahren begingen die Niederlande am gestrigen Dienstag wieder einen öffentlichen Prinsjesdag. Liebhaber monarchistischer Folklore, vielfach in oranger Kleidung und aus dem ganzen Land angereist, drängten sich entlang der Route, die der König und seine Familie per Kutsche durch Den Haag ablegten.

Doch schon während Willem Alexander samt Frau und ältester Tochter unterwegs zur Schouwburg, dem Königlichen Theater, war, wurde deutlich, wie die aktuelle Stimmung im Land ist: Demonstranten mit umgedrehten Landesfahnen machten mit Pfeifen und Buhrufen auf sich aufmerksam.

Auch die berühmte “Balkon-Szene”, bei der die Oranjes dem königstreuen Volk zuwinken, wurde von umgedrehten Flaggen und Pfiffen überschattet. Schon am Vormittag beschlagnahmte die Polizei zudem mehrere Traktoren von Bauern, die trotz einer Notverordnung damit nach Den Haag gekommen waren um gegen Umweltauflagen zu protestieren.

Bei der vom Ministerrat formulierten Thronrede, ein zentraler Bestandteil des Festtags, kam der König am Mittag sogleich zum Thema: er begann mit “Gegensätzen und Unsicherheiten” in der Bevölkerung, zunehmender Armut und Sorge um die Meinungsfreiheit und widmete sich dem “verlorenen Vertrauen in Demokratie und politische Verwaltung”. Vom Konflikt über die Stickstoff-Emissionen über Ukraine-Krieg bis hin zu Wohnungsnot und Energie- Armut – das Bild, das Willem Alexander zeichnete, war das eines Landes in einer tiefen Krise.

Bezüglich des letzten Punktes wurde die Rede übrigens in letzter Minute umgeschrieben: Erst am Vorabend nämlich hatte die Koalition von Premier Mark Rutte sich auf einen Preisdeckel für Energie geeinigt. Dabei sollen Verbraucher bis zu einer bestimmten Menge den vor dem Ukraine-Krieg gültigen Tarif bezahlen. Die Maßnahme soll möglichst schon ab November greifen. Das Kabinett schätzt, dass ein Haushalt damit im Durchschnitt 2.280 Euro jährlich spart.

Zuvor hatte die Ankündigung Ruttes, in diesem Jahr keine Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft treffen zu können für viel Kritik gesorgt – ebenso wie die Aussage von Finanzministerin Sigrid Kaag, die Niederländer würden “alle zusammen ein Stückchen ärmer” werden. Ab Januar will die Koalition dann mit einem milliardenschweren Paket gegensteuern, wobei unter anderem Minimumlohn, Grundrente und staatliche Zuschläge um zehn Prozent ansteigen sollen, so Willem Alexander in seiner Thronrede.

Finanzministerin Kaag von der liberalen Partei D66 nannte das Kaufkraft- Paket “im Umfang historisch”. Nach einer Einschätzung, die das staatliche Centraal Planbureau Dienstagnachmittag veröffentlichte, dürfte es knapp eine halbe Million Niederländer vor dem Fall unter die Armutsgrenze bewahren. Im August sah das Institut für Makro-ökonomische Planung 1,3 Millionen Menschen davon bedroht. Durch die nun angekündigten Maßnahmen geht man von 830.000 aus. Der Effekt des geplanten Energiepreis-Deckels ist dabei noch nicht mitgerechnet.