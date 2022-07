Die französische Première Dame Brigitte Macron zeigt sich an der Seite ihres Mannes Emmanuel stets klassisch-elegant gekleidet und mit einer typisch französischen Nonchalance. Selbst in den bayrischen Alpen zeigte sie bei einer Nordic Walking-Tour ihr feines Gespür für Mode. Von Elmau bis Madrid - wir zeigen die schönsten Looks der französischen First Lady.

Das Ehepaar Macron steigt am 25. Juni 2022 bei seiner Ankunft am Flughafen München aus dem Flugzeug. Dabei trug die Première Dame einen beigefarbenen Anzug mit passenden Pumps und eine Schluppenbluse. Die Looks des Paares waren perfekt abgestimmt.