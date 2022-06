Die sieben Staats- und Regierungschefs sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel stehen in einer Reihe hinter einer Holzbank und dem Alpenpanorama im Hintergrund und posieren für ein Foto. 2015 entstand an gleicher Stelle ein ikonisches Bild mit Angela Merkel und Barack Obama beim G7-Gipfel 2015 in Elmau.