Nach einem Angriff der russischen Streitkräfte im August in Kostjantyniwka, in der Ostukraine, halten sich die Anwohner in einem beschädigten Wohnhaus auf.

In vielen Dörfern und Städten der Donezk-Region werden regelmäßig zivile Gegenden ohne zunächst ersichtliche militärische Bedeutung angegriffen. In Pokrowsk, 85 Kilometer südlich vom ukrainischen Verwaltungssitz Kramatorsk, wurden bei einem Angriff dutzende Wohnhäuser in einer Straße zerstört oder beschädigt. Ähnliche, häufig tödliche, Angriffe gab es in Kostjantyniwka, Torezk und Kramatorsk.