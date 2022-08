Außenministerin Annalena Baerbock reiste am 10. Mai schwer bewacht nach Butscha - an jenen Ort, an dem russische Streitkräfte vor ihrem Abzug ein Massaker an Hunderten Zivilisten verübt haben sollen. Für die Opfer entzündete sie eine Kerze in einer Kirche in Butscha (Foto) und versprach Aufklärung „Das sind wir den Opfern schuldig. Und diese Opfer, auch das spürt man hier so eindringlich, diese Opfer könnten auch wir sein.“ Die Menschen hier hätten gelebt, was viele Menschen leben: „Morgens aufstehen, einkaufen gehen.“