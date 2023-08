Tierheim Hilden Unser Tier der Woche sucht ein neues Zuhause

In Zusammenarbeit mit dem Tierheim Hilden, das auch für Erkrath, Mettmann, Langenfeld und Monheim zuständig ist, stellen wir regelmäßig das „Tier der Woche“ vor, das ein neues Zuhause sucht. Diese Bilderstrecke wird ständig erweitert. Wer Kontakt zum Tierheim in Hilden sucht oder wissen möchte, ob das Tier bisher noch nicht vermittelt worden ist, kann sich an Telefon 02103 54574 wenden.