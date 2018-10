Behörden befürchten, dass weitere Migranten den Grenzfluss durchschwimmen und auch ohne formal nötige Registrierung ihren Weg fortsetzen.

Am Freitag hatten die Migranten einen Grenzzaun zwischen den beiden lateinamerikanischen Ländern überwunden, um nach Mexiko zu gelangen und von dort aus bis an die US-Grenze weiterzureisen. Schätzungen zufolge befanden sich zwischen 5000 und 6000 Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala an der Grenze.