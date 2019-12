Tipp 4 für Reisen nach Guatemala: Reisen als Familie mit Kind

Reisen mit Kind klingt erst einmal nach Stress – doch das muss nicht sein. Wer als Familie mit Kindern nach Guatemala reist, sollte Kindern nach einem langen Atlantikflug erst einmal eine Eingewöhnungszeit geben. Ansonsten kommt es darauf an, dass während der Rundreise kindgerechte Orte aufgesucht werden, wie den Freizeitpark Mundo Petapa Irtra in Guatemala-Stadt oder den Wasserpark Xocomil bei Retalhuleu oder den Petencito Zoo in Flores. Und by the way: Welches Kind wird nicht von Maya-Tempeln, Vulkanen und Dschungel begeistert sein?