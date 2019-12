Tipp 5 für Sehenswürdigkeiten in Guatemala: Auf den Spuren von Alexander von Humboldt

Der tiefblaue Atitlán-See gilt wohl als der schönste See in Guatemala, so schrieb einst der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt. Umrahmt wird der See von den drei Vulkanen Tolimán, San Pedro und Atitlán, dicht bewaldeten Berghängen und malerischen Maya-Dörfern.