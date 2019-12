Tipp 1 für die Hauptstadt von Guatemala: Von Antigua nach Guatemala-Stadt

Am 29. Juli 1773 bebte in Antigua die Erde und fast alle Gebäude dieser prächtigen Kolonialstadt wurden zerstört. Daraufhin wurde mit der Erlaubnis des spanischen Königs beschlossen, die einstige Hauptstadt von Guatemala auf das 1.500 Meter hohen Bergplateau Valle de las Vacas zu verlegen. So existiert seit 1776 offiziell eine neue guatemaltekische Hauptstadt, die aufgrund ihrer geografischen Lage als die am höchsten gelegene Hauptstadt Mittelamerikas gilt - Guatemala-Stadt.