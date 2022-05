In Xanten hat am Freitag (6. Mai 2022) das Wein- und Musikfest begonnen. Bis zum Sonntag (8. Mai 2022) präsentieren Winzer und Händler Weine aus verschiedenen Anbaugebieten. Hier im Foto: Ingrid, Anne, Margit und Gilbert kommen von der Ahr und besuchen gerade Xanten – so ergab es sich, dass sie am Freitag am Stand von Hans-Dieter Reeh (Mitte) Nahe-Wein probierten.