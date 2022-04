Bei dem Sauwetter in den vergangenen Tagen hätte es sich angeboten, einen Tag dem Tauchen oder Schwimmen zu widmen: Die rund 120 Abiturienten des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums haben ihre Mottowoche gefeiert. Traditionell kommen die Schüler und Schülerinnen dann an jedem Tag nach bestimmten Vorgaben kostümiert zur Schule. Lautete das Motto am Montag „Durch die Jahrzehnte“ und am Dienstag „Festivals in Fun“, so war am Mittwoch „Disney“ (Foto) an der Reihe. Schlicht und einfach „Asi“ war das Programm für Donnerstag überschrieben – ein Motto, dass es eigentlich jedes Jahr gibt. In die „High Society“ ging es am Freitag, als die Abiturientia – hoffentlich klappt es bei allen – die Zulassung zum Abitur erhielt. Mottowoche heißt auch, dass in den Pausen laut Musik gespielt und gesungen wird und sogar Polonaisen auf die Beine gestellt werden. Und es werden Bratwürstchen verkauft. Nach Ostern wird es dann ernst, dann beginnen die Abi-Prüfungen.⇥up