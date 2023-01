Fotos So sieht der neue Trauerweg in Sonsbeck aus

Im Zentrum des Friedhofs liegt nun ein Gräberfeld für ungeborene Kinder. Dafür wurde extra die Gedenkstele für die Priestergräber um einige Meter versetzt. Auf dem neuen Feld ist es Eltern möglich, ihre in der Frühschwangerschaft verstorbenen Kinder beizusetzen, deren Gewicht zum Todeszeitpunkt unter 500 Gramm liegt. Laut Bestattungsgesetz besteht erst ab einen Gewicht über 500 Gramm eine Beisetzungspflicht. Günter Hoebertz betont aber: „Das Leben ist ab dem ersten Moment gottgewollt und wertvoll.“ Anders als auf vielen anderen Gräberfeldern für in der Frühschwangerschaft verstorbene Kinder sind in Sonsbeck auch Einzelbestattungen möglich. Eine Gedenkstele trägt die Inschrift „Nimm unsere Liebe mit zu den Sternen.“ Damit sollen an dem Ort alle Eltern – unabhängig von ihrem Glauben – ihrer Kinder gedenken können.