Fotos Rheinberg und Alpen – das Jahr 2022 in Bildern

2022 ist in Rheinberg und Alpen viel passiert – in unserem Jahresrückblick erinnern wir an einige Ereignisse.

Februar: Kaum war der Krieg in der Ukraine ausgebrochen, da starteten auch am Niederrhein überall Hilfsaktionen. Unter anderem engagieren sich die Feuerwehr-Einheit Millingen und das Amplonius-Gymnasium in Rheinberg. Aber auch in Xanten, Alpen und Sonsbeck wird gesammelt und es werden Hilfstransporte auf die Reise geschickt.