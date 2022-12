Fotos Xanten und Sonsbeck – das Jahr 2022 in Bildern

2022 ist in Xanten und Sonsbeck viel passiert – in unserem Jahresrückblick erinnern wir an einige Ereignisse.

Februar: Auf einem früheren Militärgelände in Xanten nimmt der regionale Energieversorger Enni einen Solarpark in Betrieb. Es ist die dritte und bisher größte Anlage des Unternehmens. Der Solarpark läuft so gut, dass die Enni Ende des Jahres ankündigt, dass sie das Solar-Kraftwerk erweitern will.