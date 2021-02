Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Düsseldorf : Mann aus Voerde soll bei Facebook um Unterstützer für IS geworben haben

Das Oberlandesgericht an der Cecilienallee in Düsseldorf. Foto: dpa/Bernd Thissen

Voerde/Düsseldorf Via Facebook-Messenger soll ein 25-jähriger Mann aus Voerde bei Kontakten finanzielle Unterstützung für den IS angefordert haben. Am Dienstag startet der Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf.