Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Facebook-Post : Kein Pferde-Dieb in Hamminkeln unterwegs

Ein Pferd im Nebel. Foto: dpa/Jens Büttner

Hamminkeln In einem Facebook-Post warnt jemand davor, dass derzeit in der Region viele Pferde gestohlen würden. Die Polizei betont, dass das nicht stimmt. Sie warnt vor falschen Hinweisen in dem Netzwerk.