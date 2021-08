Sparkasse Krefeld : Die Stiftungs-Idee droht in die Knie zu gehen

Der Krefelder MIT-Kreisvorsitzende Peter Vermeulen (links) und sein Mittelstandskollege im Kreis Viersen, Maik Giesen, trafen sich in den Sommerferien um sich intensiv über die acht Sparkassen Stiftungen der Sparkasse Krefeld auszutauschen, nachdem im Anhang der Bilanz 2020 die aktuellen Daten zu den Stiftungen veröffentlicht wurden. Foto: MIT

Kreis Viersen/Krefeld Die Sparkasse Krefeld unterhält acht Stiftungen und hat seit 1986 rund 33 Millionen Euro an Erträgen an Vereine und Kulturtreibende in der Stadt Krefeld und dem Kreis Viersen ausgeschüttet. Erstmals erzielt nun eine der Stiftungen keine Erträge. Wirtschaftsexperten der CDU sind darüber in Sorge.