Glühwein-Test in Brüggen Der Glühweinwanderweg im Selbsttest

Was an der Ahr geht, geht auch in Brüggen: Soeben haben die Tourismus-Experten der Verwaltung und 14 Gastronomen in Brüggen, Bracht und Born den Glühweinwanderweg 2022 eröffnet. „Bereits der erste Tag war gut“, sagt Björn Thoeneßen. Er öffnet mit seinem mediterranen Palmen- und Pflanzenoutlet die exotischste Location entlang des 15 Kilometer langen Rundwegs. Keine Frage, dass die Strecke reizvolle Landschaften bietet wie den Borner See und die Schwalmauen oder Wahrzeichen wie Burg Brüggen. Doch was kommt wo ins Glas?