„Remode – The Music of Depeche Mode“ in der Cobra

Eine der angesagtesten Depeche Mode-Tribute Bands Europas heißt „Remode“. Jetzt holt die Combo aus Bielefeld ihr verlegtes Konzert in der Solinger Cobra nach.

Wann? Freitag, 18. November, 18.30 Uhr

Wo? Kulturzentrum Cobra, Merscheider Straße 77-79, Solingen