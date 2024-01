Veranstaltungen und Events Die wichtigsten Termine für Solingen 2024

Christopher Street Day

Nach der Premiere im vergangenen Jahr, ist der 3. Solinger Christopher Street Day (kurz CSD) für den Sommer in Planung. Wie in den Metropolen wird ein buntes Fest ein Zeichen gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Homo- und Bisexuellen sowie transgender und intersexuellen Menschen gesetzt werden. Der CSD erinnert an das Aufbegehren von sexuellen Minderheiten gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 27. Juni 1969.

Fotos aus 2023