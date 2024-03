Freizeit-Tipps Das ist 2024 in Hückeswagen los

Bergischer Feierabendmarkt

Die gemeinsame Aktion der Städte Hückeswagen, Wermelskirchen, Burscheid und Wipperfürth startet in gut fünf Wochen in ihre dritte Saison. Ab dem 23. Mai 2024 gibt es bis Ende September jeden Donnerstag (mit Ausnahme der Feiertage) in den Städten entlang der Radtrasse den Feierabendmarkt mit den Marktbeschickern, die auch auf dem jeweiligen Wochenmarkt vertreten sind, aber auch mit Ständen von Vereinen und anderen Institutionen aus den Kommunen. Der Auftakt ist in Wermelskirchen, danach geht es im Wochenrhythmus in Hückeswagen, Wipperfürth und Burscheid weiter.

So war der Hückeswagener Feierabendmarkt

Wann Hückeswagen ist am 6. Juni, 4. Juli, 1. und 22. August sowie beim Abschluss-Feierabendmarkt am 26. September an der Reihe; jeweils 17 bis 21 Uhr.

Wo Bahnhofstraße, Wilhelmplatz, Islandstraße.