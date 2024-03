Tipps Die wichtigsten Termine in Wermelskirchen 2024

Frühjahrs-Kirmes

Die Frühjahrs-Kirmes startet an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 9. Mai 2024 (Vatertag), und endet am Sonntag, 12. Mai. In die Innenstadt locken Händler, Aktionen, Musik und Unterhaltung. Zahlreiche Vereine nehmen teil und präsentieren sich. Die Kirmes bildet traditionell den Auftakt der jährlichen Open-Air-Veranstaltungen in Wermelskirchen.