Geschäftsfrauen im Rhein-Kreis Warum Gründerinnen knapp bei Kasse sind

Sie haben es einfach nicht so drauf, die Frauen, lautet ein gängiges Vorurteil. Sie können es sehr wohl, werden aber zu wenig unterstützt, sagt die Wissenschaft. Wenn Frauen ein Unternehmen gründen wollen, ist es für sie ungleich schwieriger, an das notwendige Kapital zu kommen. „Und Geld ist nun mal der Knackpunkt“, weiß Eva Lutz, Wirtschafts-Professorin an der Heinrich-Heine-Universität.