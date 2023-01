Innovation im Rhein-Kreis Neuss Mit Social-Media-Marketing den Wirtschaftsstandort stärken

Einen dieser Workshops bietet Cosima Kissel an. Die 23 Jahre alte Neusserin ist in der Start-up-Szene gut vernetzt und selbst dort beheimatet. 2021 hat sie sich mit ihrem Unternehmen „New Generation Management“ selbstständig gemacht, das NRW-Gründerstipendium gab ihr dabei Rückenwind. Kissels Geschäftsidee: Social-Media- und Influencer-Marketing. Neben der Konzeption und Ausarbeitung von Beiträgen zählen Community-Management sowie Erfolgsmessung und Beratung in puncto Optimierung zu ihren Dienstleistungen. Was die junge Unternehmerin ihren Kunden dabei im ersten Schritt häufig auch vermittelt, ist Geduld. Zwar gilt die Social-Media-Welt durchaus als schnelllebig. Doch messbarer, nachhaltiger Erfolg will geplant und mit einer gezielten Strategie umgesetzt sein. „Tendenzen zu beurteilen, macht im Grunde erst nach frühestens sechs Monaten Sinn“, sagt Kissel.