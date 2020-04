Peter Zündorf (früher TuS 08 Lintorf): „Das war einer meiner ersten Treffer in der Ersten Mannschaft des TuS Lintorf in der Oberliga, der erste von dreien am 25. März 2002: Dreher gegen die Hand in die lange Ecke. Als Linksaußen neben Burkhard Räker bekommst du nicht so viele Möglichkeiten, mal aufs Tor zu werfen. Ich hatte davor aber auch bereits ein paar Möglichkeiten ausgelassen.“