Andre Hoffmann: „Ich weiß jetzt nicht, wie es von außen aussah, ich denke, dass wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Ich weiß auch nicht, wie viele Torschüsse Mainz hatte – ich glaube auch nur einen, den einen zu viel. Wir ärgern uns natürlich in der tabellarischen Situation in der wir stecken darüber, dass wir in Mainz so viel besser sind, aber nicht gewinnen. Es ist natürlich nicht ganz so einfach zurück zu kommen, wenn du aus dem Nichts in Rückstand geraten bist. Wir müssen trotzdem das Positive heraus ziehen, eine Alternative sehe ich nicht.“