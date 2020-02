„Die Enttäuschung ist vorhanden, die will ich nicht wegreden. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich heute 93 Minuten auf dem Platz überragend gefühlt habe. Was wir heute gegen so eine starke Mannschaft an den Tag gelegt haben, ist schon lobenswert. Es war allerdings noch nicht alles so, wie wir es besprochen haben. Vor allem beim Gegentor, da hatten wir andere Vorgaben, das wollten wir anders lösen. Man muss aber auch erwähnen – ich weiß nicht, wann Fortuna Düsseldorf das letzte Mal gegen so einen Gegner solchen Fußball gespielt hat – dass wir clever agiert haben, dass wir Frankfurt über weite Strecken in die eigene Hälfte gedrückt haben. Der größte Vorwurf, den man der Mannschaft noch machen muss ist, dass wir das 2:0 nicht gemacht haben – das bleibt ein Manko.“

Abwehrchef Kaan Ayhan