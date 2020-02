Matthias Zimmermann:

„Wie es eben im Pokal so ist, in der ersten Halbzeit war es der totale Fight. In der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, dass wir das Balltempo erhöhen müssen, besser nach vorne spielen müssen. Das haben wir gemacht und da hat man dann auch gesehen, dass es doch zwei Spielklassen Unterschied sind und so haben wir doch noch verdient gewonnen. Ab Mitte der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, was für eine Klasse wir eigentlich haben – deswegen ein souveräner Sieg. Wir wollten hier einen guten Eindruck hinterlassen, das müssen wir mitnehmen in die Bundesliga. Dann bin ich mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen auch dort wieder Spiele gewinnen werden.“