Maikundgebung in Neuss : Forderung nach mehr Digitalisierung an Schulen

Nach zwei Jahren fand auf dem Neusser Markt erstmalig wieder eine Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Begleitet von viel lokaler Polit-Prominenz war die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit einer symbolischen Bildungsbaustelle bei der DGB-Kundgebung am 1. Mai auf dem Neusser Markt und informierte über Defizite in Bildungseinrichtungen. Was die Pädagogen alles forderten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rommelfanger

Mit ihrer Aktion „Baustelle Bildung“ hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Tag der Arbeit am Sonntag auch in Neuss Station gemacht. „Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, mehr Lehrerinnen und Lehrer an Schulen, flächendeckende Digitalisierung und einen echten Sozialindex“ – so fasst Caroline Lensing, GEW-Vorsitzende im Kreisverband Neuss, die Forderungen ihrer Gewerkschaft zusammen, die sie an die Landes- und Stadtpolitik richtet.

Aufgebaut hat die Gewerkschaft ihre Bildungsbaustelle am Sonntagmittag auf dem Neusser Markt anlässlich der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) im Kreisverband Neuss, bei der auch die Neusser Landtagswahlkandidaten Jörg Geerlings (CDU), Arno Jansen (SPD), Susanne Benary (Grüne) und Falk vom Dorff (Die Linke) anwesend waren. Mit der symbolischen Baustelle will die Bildungsgewerkschaft auf Mängel und Defizite in Bildungseinrichtungen aufmerksam machen und mit Politikern und Bürgern über gute Bildung diskutieren.

Bei der Kundgebung am Sonntag wurde auch ein Transparent „Nein zum Krieg“ gezeigt. Foto: Andreas Woitschützke

Info 24 Bausteine mit Hinweisen Aktion In 13 Städten macht die GEW im Landeswahlkampf mit einer symbolischen Bildungsbaustelle auf Missstände und Defizite in den Bildungseinrichtungen des Landes aufmerksam. Wie Auf 24 Bausteinen steht was gute Bildung ausmacht, etwa Chancengleichheit, mehr Lehrkräfte und Ressourcen, Zeit für die pädagogische Arbeit oder digitaler Fortschritt mit fundiertem pädagogischem Konzept.

Ein zentrales Anliegen der GEW-Vertreter: Da sie „die gleiche Arbeit machen“ sei unabdingbar, dass auch Lehrkräfte an Grundschulen und im Bereich Sekundarstufe I an Haupt-, Real- und Gesamtschule gleich zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit genau wie Lehrkräfte an Gymnasien nach der Besoldungsstufe A13 bezahlt werden“, betont Caroline Lensing. Unmittelbar mit der zu geringen Bezahlung hänge auch der Lehrermangel an diesen Schulformen zusammen.

Aktuell sind landesweit in NRW mehr als 8000 Lehrerstellen nicht besetzt. An dieser Schraube will auch Arno Jansen drehen, der für die SPD bei der Landtagswahl am 15. Mai kandidiert. „Die Bezahlung nach der Stufe A13 an allen Schulformen steht in unserem Wahlprogramm“, bemerkt er gegenüber der GEW. Eine Angleichung könnte sogar noch in der aktuellen Legislaturperiode klappen, so der SPD-Politiker. Insgesamt müssen für Bildung mehr Ressourcen bereitgestellt werden, forderten die Neusser GEW-Vertreter an ihrem Infostand auf der Kundgebung, bei der auch ein Familienfest mit internationalen Speisen und Live-Musik der Band „Cherry on the Cake“ stattfand. Bei dem von der Landesregierung initiierten schulscharfen Sozialindex, durch den stark belastete Schulen gezielt unterstützt werden, handle es sich lediglich um eine „Umverteilung von Ressourcen“, so Lensing. „Damit werden lediglich Löcher gestopft, jedoch keine neuen Ressourcen in die Bildung investiert“, bekräftigt SPD-Politiker Jansen.

Ein weiteres Anliegen der GEW-Vertreter: die Digitalisierung an den Schulen weiter vorantreiben. „Neuss ist in dieser Hinsicht schon gut aufgestellt – alle Schulen sind an das Glasfasernetz angeschlossen und mit WLAN ausgestattet“, versichert Bürgermeister Reiner Breuer im Dialog mit den Gewerkschaftlern. Mit rund 8000 Tablets konnte die Stadt Neuss bislang lediglich bedürftige Schülerinnen und Schüler ausstatten – eine Vollausstattung für alle Schüler ist bislang nicht erfolgt. Bedauerlich sei, so Breuer, dass die Stadt bei einem im vergangenen Jahr von NRW-Schulministerien Yvonne Gebauer (FDP) initiierten Förderprogramm der Landesregierung zur Ausstattung der Schulen mit Tablets für den digitalen Unterricht lediglich 142.000 Euro für das Theodor-Schwann-Kolleg erhalten habe – alle übrigen Schulen seien leer ausgegangen.

Mit der digitalen Ausstattung der Schulen und Schüler allein sei es jedoch nicht getan, betonte Jansen. „Die Digitalisierung muss in eine pädagogische Form gegossen werden“, sagt er. Das habe die bisherige Landesregierung versäumt, etwa durch fehlende Standards zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften zum digitalen Unterricht.