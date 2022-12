Bei der Versorgung mit Strom und Wärme So wollen die Stadtwerke Nettetal klimaneutral werden

Ohne die Stadtwerke wird Nettetal wohl kaum erreichen, was sich Politik und Verwaltung auf die Fahne geschrieben haben: bis 2040 eine klimaneutrale Kommune werden. Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke, formuliert es allerdings ein wenig bescheidener. Wenn die Stadt sich dieses Ziel gesteckt habe, wolle man „als Energieversorger nicht hintenanstehen“. Da das Unternehmen nicht nur einen großen Teil der Privathaushalte und Unternehmen in Nettetal, sondern auch städtische Gebäude von der Kita bis zum Schwimmbad mit Strom und Gas beliefert, ist es ein entscheidender Faktor für die Menge Kohlendioxid (CO 2 ), die in Nettetal ausgestoßen wird.