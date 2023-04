Platzmangel im Rathaus Nettetal Rathaus-Ergänzung auf Parkplatz vorgeschlagen

Das Nettetaler Rathaus platzt aus den Nähten und es muss mehr mehr Raum für Mitarbeiter her? In dieser Frage ist sich die Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ (Win) mit Bürgermeiter Christian Küsters (Grüne) und auch anderen Parteien im Rat einig. Die Win-Fraktion hat auch einen Vorschlag parat, wie das Raum-Problem gelöst werden sollte: Ein gegenüber dem Rathaus auf dem Parkplatz an der Kempener Straße zu errichtender Solitärbau soll zusätzlichen Platz für Rathausmitarbeiter schaffen. Die Zahl der Stellplätze im Rathausumfeld müsse aber deshalb nicht zwangsläufig sinken, denkt die Win.