Verkaufsstart des Neun-Euro-Tickets : In knapp sechs Stunden von Mönchengladbach an die Nordsee

Alle Regionalbahnen sowie S-Bahnen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Busse können mit dem Ticket genutzt werden. (Archivfoto) Foto: Raupold Isabella/Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Am Montag, 23. Mai, ist Verkaufsstart für das Neun-Euro-Ticket. Jedoch wird es auf digitalem Weg bei der NEW erst Ende Mai erhältlich sein. Was es rund um das Nahverkehrsangebot zu wissen gibt und wohin man damit von Gladbach aus gut reisen kann.