Veilchendienstag in Mönchengladbach Zoch sucht Gruppen, Kapellen und Traktoren

Wäre es eine Stellenausschreibung, würde sie wohl so ähnlich lauten: Bekannter, großer Karnevalszug sucht fröhliche, kreative Menschen, die Lust haben, als individuell verkleidete kleine Fußgruppe am Veilchendienstag mitzugehen. Freundeskreise, Kollegen, Vereine, Thekenmannschaften, Schüler oder Kegelclubs sind es, die unter den bisherigen Anmeldungen noch nicht in allzu großer Zahl vertreten sind – „doch gerade die machen einen Zug individuell und bunt“, sagt Organisator Thomas Platzer von der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG).