„Hochunglücklich und bedenklich“ So reagieren Schüler und Lehrer aus Mönchengladbach auf die Abi-Panne

Der Auftakt für die Abiturprüfungen ist um zwei Tage nach hinten verschoben worden: Statt am heutigen Mittwoch, 19. April, müssen die Schüler ihre Klausuren am Freitag, 21. April, schreiben. Grund für diese Maßnahme, die erst am Dienstagabend getroffen wurde, sind massive technische Störungen. Das teilte das Schulministerium mit. Schulen war es teilweise nicht möglich, die Prüfungen herunterzuladen.