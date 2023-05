Verkehr in Mönchengladbach Fahrrad-Vorsprung an vielen Ampeln

Fahrradfahrer werden künftig an vielen Kreuzungen in Mönchengladbach einen Vorsprung gegenüber Autofahrern bekommen. Demnach sollen Vorrangschaltungen für Fahrradfahrer nicht nur auf deutlich mehr Ampelanlagen als bisher ausgeweitet werden, sondern die Mindestvorlaufzeit auf vier Sekunden ausgedehnt werden. Das hat der Umwelt- und Mobilitätsausschuss am Donnerstag mit knapper Mehrheit der Ampel-Fraktionen SPD, Grünen und FDP beschlossen. Dabei setzte sich die Ratsmehrheit nicht nur gegen die CDU, sondern auch gegen den Rat der Stadtverwaltung durch, die Vorlaufzeit auf zwei Sekunden zu beschränken. Um diese zusätzlichen zwei Sekunden wurde in der Ausschusssitzung hart gerungen.