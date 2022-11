Weihnachtsmärkte in Mönchengladbach Das kosten Glühwein und Co.

Die Weihnachtsmarktsaison hat begonnen. Fallende Temperaturen locken immer mehr Besucher zu einem wärmenden Glühwein auf den Weihnachtsmärkten in Gladbach und Rheydt. Manche Betreiber mussten angesichts der Inflation und hohen Energiekosten ihre Preise für Glühwein, Bratwurst, Reibekuchen und Co. anheben. Andere halten an den Vorjahrespreisen fest. So viel kostet der Weihnachtsmarktbesuch.