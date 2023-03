Handball, Oberliga Unitas reist zum Kracher nach Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach – DJK Unitas Haan, 18 Uhr, Jahnhalle. Es ist das mit Spannung erwartete Top-Spiel der Handball-Oberliga. Zwar sind erst 21 von 26 Spieltagen gespielt, dennoch kann man durchaus von einer vorentscheidenden Partie sprechen: Samstag empfängt Borussia die Unitas in Mönchengladbach. Mit einem Punkt weniger stehen die Gastgeber auf Platz zwei hinter der Unitas. Allerdings haben die Gladbacher ein Pflichtspiel weniger absolviert und würden mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den Abstiegskandidaten TSV Aufderhöhe wieder auf Platz eins der Tabelle klettern. Mit einem Sieg am Samstag vor eigenem Publikum könnte der Vorsprung sogar auf drei Zähler anwachsen. Damit hätten die Gäste den gewünschten Aufstieg in die Nordrheinliga nicht mehr in eigener Hand.