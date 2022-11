Handball-Oberliga Starke Unitas bezwingt die Borussia

DJK Unitas Haan – Borussia Mönchengladbach 32:27 (15:12). Das Gipfeltreffen in der Oberliga elektrisierte die Handball-Fans. Schon weit vor dem Anpfiff am frühen Sonntagmorgen war die Halle an der Adlerstraße gut gefüllt. Letztlich verfolgten rund 400 Zuschauer eine Begegnung, die Spannung, tolle Tore und viel Diskussionsstoff ob der durchwachsenen Leistung des Schiedsrichtergespanns Cefdet und Kenan Kamper bot. Am Ende der temporeichen Partie gab es stehende Ovationen für die kämpferisch überzeugenden Unitas-Handballer, die letztlich einen klaren Sieg einfuhren.