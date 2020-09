Kostenpflichtiger Inhalt: Stichwahl 2020 in Meerbusch : Kandidaten setzen auf Bürgernähe

Stichwahl-Interview mit v.l. Marcel Winter (parteilos) und Christian Bommers (CDU) Foto: Anne Orthen Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch In der Stichwahl am 27. September treten Christian Bommers (43, CDU) und Marcel Winter (38, parteilos mit Unterstützung der Grünen) als Konkurrenten um das Amt des Bürgermeisters von Meerbusch an.