Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl – Bilanz nach 100 Tagen in Monheim : Der neue Rat stärkt die Kultur

Der umstrittene Geysir von Thomas Stricker an der Rheinpromenade ist kurz nach der Wahl, Anfang Oktober, eröffnet worden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Mit einem eigenen Ausschuss und der Anbindung an den Bürgermeister erhält die Kunst in Monheim mehr Gewicht. Zimmermann hat zum dritten Mal in Folge das Bürgermeisteramt erreicht und seine absolute Mehrheit mit der Partei Peto verteidigt.