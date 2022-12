Krefeld investiert 10 Millionen Euro ins Stärkungspaket Innenstadt Wie der Theaterplatz endlich drogenfrei werden soll

Es wäre die bedeutendste ordnungspolitische Maßnahme seit Jahrzehnten: Die Stadt schickt sich an, über eine Präzisierung der sogenannten Ordnungsbehördlichen Verordnung Alkohol- und Drogenverbote auf bestimmten Plätzen, darunter dem Theaterplatz, wirklich durchzusetzen. Zudem soll über eine sogenannte Allgemeinverfügung das Betteln in der Innenstadt eingedämmt und möglichst auf „stilles Betteln“ beschränkt werden. Das neue Regelwerk ist mit Spezialjuristen erarbeitet worden, Oberbürgermeister Frank Meyer und Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian stellten die Pläne am Freitag der Öffentlichkeit vor. Weitere Nachricht: Bis Anfang des neuen Jahres sollen alle 48 Stellen des Kommunalen Ordnungsdienstes besetzt sein. Insgesamt umfasse das Stärkungspaket Innenstadt Maßnahmen für rund zehn Millionen Euro – soviel Geld sei noch nie zur Stärkung der City ausgegeben worden, betonte Meyer.