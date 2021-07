Blaupause für Krefeld : Wie Torsten Toeller Duisburgs City aufwertet

Torsten Toeller, Inhaber der Fressnapf-Gruppe mit Unternehmenssitz in Krefeld, hat am Duisburger Hauptbahnhof sein Projekt Mercator One verwirklicht. Foto: Mike Michel

Krefeld Fressnapf-Gründer und Eigentümer Torsten Toeller ist mit seiner Devario-Gruppe auch in der Immobilienbranche unterwegs. Mit dem 40-Millionen-Euro-Projekt Mercator One am Duisburger Hauptbahnhof liefert er gleichsam eine Blaupause, wie der Willy-Brandt-Platz in Krefeld hätte auch genutzt werden können.