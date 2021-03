Kostenpflichtiger Inhalt: Jugendkonferenz in Korschenbroich : „Am Sportplatz“ wird geprüft für neue Skateranlage

Hier, hinter der Waldsporthalle „Am Sportplatz“, könnte vielleicht eine neue Skateranlage entstehen. Die Arbeitsgruppe will nach den Osterferien mit der Planung starten. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich Die Skateranlage an der Albrecht-Dürer-Straße muss wahrscheinlich weichen. Am Mittwochabend wurde in der Jugendkonferenz ein potenzieller Standort für eine neue Anlage vorgestellt.