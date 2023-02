Grünen-Fraktion in Korschenbroich Birgit Wollbold legt Ratsmandat nieder

Die Haushaltsberatungen der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Nikolauskloster Jüchen dürften wohl weniger fröhlich gewesen sein, als es das Foto der Korschenbroicher Grünen vermitteln will. Denn direkt nach dem Klausurwochenende hat Birgit Wollbold den Entschluss gefasst, ihr Ratsmandat niederzulegen. Offiziell bekannt wurde diese Entscheidung erst mit der Veröffentlichung der Unterlagen für die Ratssitzung. Denn darin geht es auch um Wollbolds Posten. Reiner Leusch wird ihr Nachfolger und am Donnerstag feierlich verpflichtet. Laut Reserveliste wäre zunächst Angela Stein-Ulrich die nächste gewesen, doch sie nahm das Ratsmandat nicht an.