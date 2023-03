Wahlkampf in der Grenzregion Bauern-Bürger-Bewegung vor Erdrutschsieg in den Niederlanden

Kreis Kleve/Zevenaar · Seit jeher gilt der ländliche Raum in den Niederlanden als christdemokratische Hochburg. Wenn am Mittwoch gewählt wird, dürfte jedoch die Bauern-Bürger-Bewegung einen Erdrutschsieg feiern, auch in der Grenzregion. Was ist da los?

14.03.2023, 15:14 Uhr

Niederländische Landwirte blockierten im vergangenen Sommer Autobahnen, um gegen die Stickstoff-Pläne der Regierung zu demonstrieren. Foto: dpa/Vincent Jannink

Von Maarten Oversteegen

Wer sehen will, wie in den Niederlanden politische Gewissheiten über Bord geworfen werden, sollte die A3-Ausfahrt bei Zevenaar nehmen. Abseits des dichten Verkehrs prägen schier endlose Weiden und Bauernhöfe die Landschaft, mehr ländlicher Raum geht kaum. Auf der knapp zehn Kilometer langen Landstraße gen Angerlo wird dieser Tage jedoch Wahlkampf betrieben: Auf beinahe jedem Acker steht ein Plakat der Protestpartei BauernBürgerBewegung (BBB).