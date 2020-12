Kostenpflichtiger Inhalt: Issumer FDP fordert Klapdor-Rücktritt : Widerstand aus den eigenen Reihen

Kreis Kleve Die Debatte um die Listenverbindung im Kreistag nimmt an Fahrt auf: Die Issumer FDP-Fraktion fordert den Rücktritt von Ralf Klapdor. Nur so könne ein Neuanfang an der Spitze der Liberalen im Kreistag gelingen.