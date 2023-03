Megastreik am Montag an den Flughäfen Warum die Flieger ab Weeze trotzdem starten

Es hätte der Super-Gau sein können. Am Sonntag, 26. März, startet der neue Sommerflugplan am Airport Weeze und einen Tag später wird gestreikt. Denn an den großen Flughäfen wie Köln, Düsseldorf, Frankfurt oder München wollen die Mitarbeiter am Montag die Arbeit niederlegen. Doch schon wie bei den vergangenen Streiks soll auch diesmal der Betrieb in Weeze ganz normal weiterlaufen. „Wir gehen fest davon aus, dass es bei uns keine Streiks gibt und alle Flüge planmäßig abgewickelt werden“, sagt Flughafensprecher Holger Terhorst. Zuletzt hatte Ryanair beim Streik sogar einzelne Flüge von Köln nach Weeze umgeleitet. Ob es auch diesmal dazu kommt, ist noch offen. Bislang gebe es noch keine Umbuchungen, so Terhorst.