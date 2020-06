Kommunalwahl in Grevenbroich : Das sind Krützens Top-Themen für die Wahl

Klaus Krützen ist Spitzenkandidat der Grevenbroicher SPD und kämpft um seine Wiederwahl als Bürgermeister. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die SPD ihre Schwerpunkte festgelegt, die dem amtierenden Bürgermeister zur Wiederwahl verhelfen sollen. Grevenbroich soll Hochschul-Standort, die Coens-Galerie ein Outlet-Center und Elfgen zum Vorbild für modernstes Wohnen werden.

Die SPD hat jetzt ihr Programm für die Kommunalwahl verabschiedet – und damit die Schwerpunkte gesetzt, die Klaus Krützen dazu verhelfen sollen, seinen Platz auf dem Bürgermeister-Sessel im Rathaus zu behalten. Hier die Top-Themen aus dem 16 Seiten umfassenden Katalog.

GV-Campus Kindergarten, Schul- und Freizeitpädagogik sollen in der Stadtmitte zusammengefasst werden. Auf einem zentral gelegenen GV-Campus ist der Bau einer Kita und einer Grundschule geplant, in direkter Nachbarschaft zu Volkshoch- und Jugendkunstschule. In diesem Ganztags-Bildungszentrum sollen Kinder miteinander und voneinander lernen. Auch die Alte Feuerwache soll in dieses Konzept integriert werden.

Info CDU feilt noch an ihrem Programm Kandidat Die CDU hat in der vergangenen Woche ihren Bürgermeisterkandidaten nominiert: Michael Heesch, Erster Beigeordneter im Rathaus, soll Verwaltungschef werden. Programm Das Wahlprogramm der Union steht im Großen und Ganzen, signalisiert Parteichef Wolfgang Kaiser. Kandidat Michael Heesch will jetzt noch seine eigenen Schwerpunkte in das Papier einbringen. Es soll in Kürze vorgestellt werden.

Hochschule Die SPD will Forschungsinstitute oder Studiengänge aus den Bereichen Industrie, Medizin oder Digitalisierung in der südlichen City ansiedeln. Standorte könnten das Flutgraben-Gelände, die ehemalige Realschule an der Bergheimer Straße oder ein Areal auf dem künftig freiwerdenden Frimmersdorfer Kraftwerksgelände sein. Studentisches Wohnen soll am Hagelkreuz und im Bahnhofsviertel realisiert werden.

Modernes Wohnen Im aktuellen Regionalplan ist ein Baugebiet bei Elfgen neu ausgewiesen worden; es bietet Platz für rund 900 neue Wohnungen. Diese Fläche soll nach SPD-Meinung zum Leuchtturmprojekt für modernste Quartiersgestaltung, Bauformen und Verkehrskonzeptionen werden. Die Grundlagen für dieses Vorhaben sollen im Rahmen von Ideen- und von Realisierungs-Wettbewerben geschaffen werden.

Freizeit und Genuss Nach dem Café Extrablatt soll ein weiteres Gastronomie-Angebot im heutigen Bürgerbüro entstehen. Im Erdgeschoss des Hauses Hartmann soll ein Restaurant angesiedelt werden. Um das Einkaufs-Erlebnis in der Grevenbroicher Innenstadt zu stärken, will die SPD in der Coens-Galerie ein Outlet-Center etablieren.

Kultur Das Auerbachhaus und die Versandhalle auf der Stadtparkinsel sollen zu einer „Begegnungsstätte für Kreativ-Wirtschaft und Kultur“ zusammengefasst werden. Zudem will die SPD das Museum um einen Anbau für die Braunkohlen-Geschichte erweitern. Es sollen Leih-Pedelecs oder autonom fahrende Mini-Busse eingesetzt werden, um Industrie, Umsiedlung und Rekultivierung vor Ort erlebbar zu machen. Für neue Kultur-Impulse soll das Hans-Gottfried-Bernrath-Stipendium sorgen. Es soll Künstlern ermöglichen, ein Jahr lang kostenfrei im Obergeschoss des Hauses Hartmann zu leben und sich kreativ mit „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt im Wandel“ zu beschäftigen.

Kühle Meile Die SPD will Grevenbroich bis 2035 klimaneutral gestalten. Ein Baustein auf diesem Weg soll die „Kühle Meile“ sein – die erste klimaangepasste Straße der Stadt. Die Idee: Auf der Lindenstraße sollen 24 Bäume für Schatten, mehrere Wasserentnahmestellen für Erfrischung, Bänke für Ruhezonen sorgen. Zudem sollen 50 Häuser Grünfassaden-Module erhalten.

GV-App Bis 2023 soll die GV-App für Smartphones entwickelt werden. Sie soll unter anderem als Busticket, Eintrittskarte für Kulturangebote, Freizeitplaner und Mängelmelder sowie für das Car- und Bike-Sharing genutzt werden. Und auch für alle Bürgerservices – etwa für das Beantragen eines neuen Personalausweises.

Smart Social City ist der Titel eines neuen Stadtteils auf dem Kraftwerksgelände in Frimmersdorf. Geplant ist ein „Reallabor“ für nachhaltige Stadtentwicklung, neue Formen des Wohnens, für Mobilität der Zukunft, für Forschen und Arbeiten. Neue Häuser sollen aus dem Abbruchmaterial des Kraftwerks gebaut werden.

Gründerzentrum Grevenbroich soll zu einem S-Bahn-Knoten im Revier werden. An den Haltepunkten und in mehreren Stadtteilen sollen Mobilitätsstationen errichtet werden, mit Car- und Bike-Sharing-Angeboten, Fahrradboxen sowie Ladestationen für E-Fahrzeuge. Das Bahnhofsviertel in Grevenbroich soll zum Zentrum für die Gründer- und Start-Up-Szene entwickelt werden.

Wirtschaftsförderung Die SPD will eine „Impuls-Gesellschaft Grevenbroich“ gründen, in der die Stadtentwicklungsgesellschaft, die Wirtschaftsförderung, das Stadtmarketing, eine Entwicklungsgesellschaft für den Strukturwandel und eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft unter einem Dach agieren. Das Ziel: Mit gebündelten städtischen Kompetenzen soll die Wirtschaft gestärkt werden.